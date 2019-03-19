Derbent'te toplu konut sevinci

KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 47 konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Törende yapımı bitirilen ve geçtiğimiz yıl içerisinde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan 47 aile, konutlarının anahtarını teslim alarak dairelerine kavuştu.

Törene katılan ve anahtarları ailelere teslim eden AK Parti MYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yaptığı konuşmasında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değindi.

Sorgun, "31 Mart sıradan bir belediye başkanlığı ya da sıradan bir yerel seçim değil. 31 Mart akşamı oylarımızı en üst noktaya taşıdığımızda, yerel seçimlerde büyük başarı kazandığımızda Filistinliler, Gazzeliler, Arakanlılar, Bosnalılar, Kosovalılar ve Doğu Türkistanlılar sevinecektir. Kazandığımızda Tel Aviv, Washington, Avrupa ülkeleri üzülecektir. Üzülün, bozulun ne yaparsınız yapın. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı vatandaşlarımızın dua ve desteğiyle en güçlü oyu alacağız." dedi.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar da arazisi Derbent Belediyesi tarafından tahsis edilen ve TOKİ tarafından Derbent ilçesine yaptırılan konutların hak sahiplerine teslim edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Derbent'imize ilkleri yapmanın sevincini yaşıyoruz. İlçemiz, inşallah turizm merkezine yakışır bir şekilde hazırlıklar yapıyor. İki artı bir olarak temeli atılan dairelerimizi konforlu bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimiz kira öder gibi ödemelerle ev sahibi oluyor." diye konuştu.

Cumhur İttifakı Derbent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayten ise konuşmasında, bundan sonraki süreçte de ilçede toplu konut projelerine yönelik yeni çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Ayrıca besi damı ve bahçeli evler şeklinde TOKİ projelerini ilçemizde hayata geçirmeyi planlıyouz." diye konuştu.



