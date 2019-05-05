Derbent'te kaçak kazı operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Konya İl ve Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıahmet Mahallesi Aylıdere Mevkisi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirtilen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, ilçeye define aramak amacıyla geldikleri belirlenen E.B. (34), A.Ş. (41), E.Y. (43), İ.Ç. (38), Z.A.'yı (52) kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.