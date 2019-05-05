Derbent'te kaçak kazı operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, Konya İl ve Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıahmet...