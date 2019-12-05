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Derbent beyaza büründü
KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesi kar yağışının ardından beyaza büründü.İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı dış mahallelerde yerleşim merkezlerinin tamamında etkili oldu.Derbent...
Genel 05.12.2019, 12:13
KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesi kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı dış mahallelerde yerleşim merkezlerinin tamamında etkili oldu.
Bu arada, Konya'nın Kış Sporları Merkezi olması yönünde çalışmalar başlatılan Aladağ'da da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
İlçede kar yağışı sonrası vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.
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