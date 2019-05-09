Denizkurdu 2019 Tatbikatı

ANKARA (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu-2019, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde eş zamanlı icra edilecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat 13-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu'yu çevreleyen Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirlecek tatbikata 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter katılacak.

Deniz, kara, hava, özel kuvvetler ve sahil güvenlik komutanlığından yaklaşık 25 bin 900 personelin görev almasının planlandığı fiili ve atışlı tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlı birlik, gemi, deniz ve hava vasıtalarının harekata hazırlık sevilerini artırmak amaçlanıyor.

Tatbikata, NATO akreditasyon süreci devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE)" ile üniversiteler de katkı sağlayacak.

Deniz Harp Merkezi Komutanlığında kurulacak Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilecek tatbikatta, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Hopa'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 85 gemi tarafından, 31 yurt içi ve iki yurt dışı liman ziyareti de yapılacak.

Bunun yanı sıra gemiler halkın ziyaretine açılarak, şehit aileleri ve gaziler ağırlanacak.