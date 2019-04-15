Demirbaş'tan

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yaptığı toplantıda, birim müdürlerine halkla iç içe olmaları ve halkı dinlemeleri talimatı verdi.

Başkan Demirbaş, başkan yardımcıları ve tüm birim müdürleriyle yaptığı istişare toplantısında, mesai mefhumu olmaksızın çalışma yapmaları gerektiğini vurguladı.

Başkanlık binasında yaklaşık 2 saat süren toplantının açılışında konuşan Başkan Demirbaş, nasıl bir çalışma yöntemi istediğini anlattı.

Birim müdürlerinin belediye meclis üyeleriyle ve mahalle muhtarlarıyla irtibat içerisinde olmasını isteyen Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bizim, şehrin sesini en iyi şekilde duymamız ve yorumlamamız gerekiyor. Bunun için sürekli halk ile iç içe olmanızı ve halkı dinlemenizi istiyorum. Muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla aylık toplantılar yapacağız. Toplantılar sonunda sorunların, taleplerin çözümü noktasında raporlar isteyeceğim. Başkan yardımcılarımla birlikte sürekli çalışmaları takip edeceğiz. Performansımızın uyum içinde olması önemli. Sizlerin de tecrübelerinizden mutlaka yararlanacağız. Belediyemizin imkanlarını, personelimizi en verimli şekilde kullanıp halkımıza doğru hizmetler üretmemizi istiyorum. Belediyede mesai kavramı diye bir şey olmamalı. Belediye 24 saat aktif olmalı. Sizlerle birlikte her zaman sahada olacağım. Ben sabahları, akşamlar halkın, esnafın içerisindeyim, geziyorum. Sizlerin de aynı şekilde olmanızı istiyorum."

Daha sonra birim müdürleri, ilçede yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



