DEAŞ'a nisanda ağır darbe

MALATYA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta İzmir, Ankara, Samsun, Sakarya, Osmaniye ve Kocaeli olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin nisan ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sözde sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 135 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'i tutuklandı.

Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Nisandaki bazı operasyonlar

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlı tutuklandı.

Samsun'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 3 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

Sakarya merkezli 17 ilde, örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 9'u Suriye, 1'i Gürcistan uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de 2014-2016 yıllarında Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın savaşçı kadrosunda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da örgüte yönelik operasyonda, sözde örgüt adına bastırılan 16 altın sikke ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan yabancı uyruklularla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen zanlının da aralarında olduğu 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir merkezli Isparta ve Bolu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi kadın terörist, Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheli, sınır dışı edildi.

Samsun, Osmaniye, Bolu, Tekirdağ ve Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Ankara'da terör örgütü El Kaide'den ayrılarak, Suriye'de rejime karşı silahlı faaliyet gösteren DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulundukları, illegal yollardan Türkiye'ye girdikleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Ankara'da örgütsel irtibat kurabilecekleri ve eleman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonucu 17'si Irak ve 5'i Suriye uyruklu 22 şüpheli, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Hatay'da, 1 Mayıs öncesi eylem yapabilme ihtimali olan ve DEAŞ adına faaliyette bulundukları iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Rus vatandaşı sanık Suleiman Shakhidov'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik davada tutuklu sanık Abdulkadir Demirel'e müebbet ve 13 yıl 9 ay 25 gün hapis ile 16 bin 600 lira adli para cezası, Yusuf Cebael'e 25 yıl 3 ay hapis ve 20 bin 900 lira adli para cezası, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık A.C'ye ise 2 yıl 9 ay 10 gün ve 4 bin 320 lira adli para cezası verildi.

Kocaeli'de örgütün ildeki yapılanmasını oluşturmaya çalıştıkları iddiasıyla 15 sanığın yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu sanık Abdülkadir Polat, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Kayseri'de DEAŞ'a ilişkin davada, örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusuyla irtibatlı oldukları öne sürülen 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı, mütalaasında sanıklardan 7'sinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 3'ü tutuklu 4 şüpheli hakkında, 7 yıl 6'şar aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüphelilerin, örgütten aldıkları emir ve talimatlar uyarınca Türkiye'de düzenlenecek olası bir bombalama eyleminde görevlendirilmek üzere hazır beklemek suretiyle örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığı belirtildi.