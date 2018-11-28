Darbecilerin rehin aldığı general olay gününü anlattı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbeciler tarafından alıkonulan emekli Tuğgeneral Veli Turan, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı.

Müşteki Turan, olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Tayin Daire Başkanı olarak görev yaptığını, 2017'de emekli olduğunu söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da karargahta çalışmalarını sürdürdüğü esnada habercisinin nizamiyeden gürültü sesleri geldiğini söylemesi üzerine pencereden baktığını belirten Turan, nizamiyede kargaşa gördüğünü ifade etti.

Bu esnada kendisini arayan Albay Yusuf Kelleli'nin, "Albay Güven Şağban aradı, FETÖ'cülerin karargahı ele geçirdiğini söyledi." dediğini aktaran Turan, bunun üzerine Harekat Merkezi'ni aradığını, görüştüğü kişinin TSK'nın yönetime el koyduğunu söylediğini bildirdi.

Habercisinden kendisine silah getirmesini istediği sırada tam teçhizatlı ve silahlı üç askerle odasına giren sanık eski Üsteğmen İlker Çiçek'in, "TSK yönetime el koydu, komutanım gidelim." dediğini ifade eden Turan, "Bunun üzerine bağırmaya, tepki gösteremeye başladım. Gitmem için ısrar edilince evraklarımı çelik kasaya koymak istedim. Bu esnada Hakan Güler tabancısını tam dolduruşa alarak yanıma geldi. Güler, Genelkurmaydan mesaj geldiğini söyleyince İlker Çiçek ile göz göze geldik, o da 'Evet' manasında başını salladı." diye konuştu.

- "İnfaz edin"

Sanık Çiçek'in talimatıyla koluna girerek kedisini zorla odadan çıkarmaya çalışan silahlı askerlere direndiğini, bunun üzerine odasına silahlı başka kişilerin de geldiğini anlatan Turan, bu askerlerin kendisini yere yatırarak kelepçe taktıklarını, gözlerini ise bağladığını ifade etti.

Darbecilerin rütbelerini söktüğünü, konuşması halinde ağzını da bantlayacaklarını söylediğini bildiren Turan, "Beni götürünlerden biri, iki nolu nezarethaneye götürülmemi istedi. Bu sırada bir başka kişi de 'İnfaz edin' dedi. Bu kişi, sesini tanıdığımı Yarbay Yusuf Köz'dü. Daha sonra götürüldüğüm odada gözümdeki bant gevşediği için buranın Altay Salonu olduğunu fark ettim. Nöbetçiler gözlerimi bir kez daha bağladı. Bulunduğumuz yere başkaları da getirilmişti." ifadelerini kullandı.

Kelepçenin ellerini çok sıktığını dile getirmesi üzerine darbecilerin bileklerine iki kelepçe daha taktığını belirten Turan, odada bulundukları esnada dışarıdan silah ve patlama sesinin geldiğini kaydetti.

Rehin tutuldukları odanın duvarına mermi isabet ettiğini, buna rağmen darbecilerin rehineleri pencerenin önünde tutmaya devam ettiklerini söyleyen Turan, sabah saatlerinde odadan çıkarıldıklarını ifade etti.

- "Sizi öldürürler"

Müşteki Turan, sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Bizi dışarı çıkardılar, nereye gideceğimizi bilmiyordum. Bir patlama sesi geldi, bunun etkisiyle beni götüren askerler, önceki grupla irtibatı kesilince bizi zemin kata indirdiler. Sanıklardan yarbaylar Yusuf Köz, Bülent Ak ile eski Albay Erkan Öktem'in sesini duydum. Beni bir duvarın dibinde beklettiler, Uzman Jandarma Çavuş İsmail Kabaca kolumdan tutup beni güvenli bir yere götürdü. Gözlerimi açmasını söyledim, o da 'Komutanım açmayalım yoksa sizi öldürürler.' dedi. Gözlerimdeki bandı yukarı çekmesini istedim. Beni gözeten silahlı bir teğmen vardı. Silah sesleri kesilince İsmail Kabaca'nın yardımıyla ilerleyeme başladık. Sonra Hakan Ragıp Yüce kelepçelerimi çözdü. Başçavuş Ekrem Çetin bana su vermeye çalıştı. Hızla ön tarafa geçtik, Albay Güven Şağban'ı polislere durumu izah etmeye çalışırken gördüm."

Darbecilerden şikayetçi olduğunu belirten Turan, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.