Darbe başarısız olunca askerlere küfretmiş

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, eski astsubay Burak Değirmenci savunma yaptı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da evinde bulunduğu sırada, kendisini arayan nöbetçi personelin alarm verildiğini söylemesi üzerine kışlaya gittiğini belirten Değirmenci, kışla içtima alanındaki sırasına geçtiğini anlattı.

Bir süre sonra toplanma reaksiyon süresinin ölçüldüğünü, birlik komutanı binbaşı Osman Koltarla'nın kendilerine teşekkür ettiğini dile getiren Değirmenci, eski alay komutanı Barış'ın denetlemesinin ardından herkesin evine gidebileceğinin söylendiğini belirtti.

Değirmenci, eve gitmeyi beklerken Koltarla'nın, DEAŞ'ın bazı kamu kurumlarına saldırabileceği istihbaratı alındığı bilgisini kendileriyle paylaştığını aktardı.

Bir süre sonra Koltarla'nın, "ülkede yaşanan terör saldırısı nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiği ve yönetime el konulduğu" şeklinde bir telsiz çağrısı aldığını ancak detaylı bilgiye sahip olmadığını söylediğini ifade eden Değirmenci, bu gelişme karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

İlerleyen saatlerde Koltarla'nın emriyle otobüslere bindiklerini, nereye götürülecekleri konusunda bilgilendirme yapılmadığını iddia eden Değirmenci, daha sonra Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Oran'daki lojmanlara geldiklerini anlattı.

Değirmenci, lojmanlar ile TRT kampüsü arasındaki tel örgüleri söktüklerini ifade ederek, "TRT binasında yaralıların olduğu, bunların ambulanslara ulaştırılması için tellerin sökülmesi istendi. Bunun üzerine aracın çeki halatı vasıtasıyla tel örgüleri çekildi. Bu sırada TRT'ye keşif için giden ekip dönmüştü. Terör saldırısı olmadığı, yaralıların ise ambulansla götürüldüğü söylendi. Bunun üzerine birlik komutanı Koltarla, 'Burada bir takım kanunsuz işler var, içinde bulunmayacağız, birliğimize döneceğiz.' dedi." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminde yer almamak için Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na döndüklerini söyleyen Değirmenci, bu sırada karşılaştıkları nöbetçi amir sanık eski Binbaşı Haydar Aktaş'ın "Bir işi beceremediniz." diyerek kendilerine küfrettiğini kaydetti.

Girişimde yer almadığını, emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini savunan Değirmenci, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

- "DEAŞ saldırısı olduğu söylendi"

Sanık eski astsubay Enes Özer de 15 Temmuz'da alarm eğitimi kapsamında karargaha çağrıldığını belirtti. Burada DEAŞ'ın kamu kurumlarına saldırıda bulunacağının söylendiğini ileri süren Özer, bunun üzerine obüslere bindirilerek, kışladan ayrıldıklarını kaydetti.

Koruma için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürüldüklerini düşündüğünü kaydeden Özer, araçtan inince geldikleri yerin MSB Oran Lojmanları olduğunu fark ettiğini savundu.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, darbe girişiminde yer almadığını öne süren Özer, tahliye talebinde bulundu.

Sanık İbrahim Cirtil'inin de savunmasını alan mahkeme duruşmaya ara verdi.