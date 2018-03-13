Daikin, R32 ile çoklu sistemlere yeni avantajlar ekledi

İSTANBUL (AA) - Daikin, Reform 32 (R32) yeni nesil soğutucu akışkan ile çalışan MXM-N serisini sektörün beğenisine sundu.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, tek bir dış üniteye birden fazla iç ünite bağlanabilen çoklu split klima sistemlerine yenilikler kazandırmaya devam ediyor.

Tek bir dış ünite ile çok sayıda mekanda klima konforu sunan çoklu sistemler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlaşırken, Daikin R32 yeni nesil soğutucu akışkan ile çalışan MXM-N serisini sundu.

Birden fazla alanda ısıtma-soğutma ihtiyacı olan mekanlar için verimlilikten enerji tasarrufuna, görüntü ve ses kirliliğinin önlenmesinden çevresel değerlere kadar pek çok avantaj sunan çoklu split sistemler, tek bir dış üniteye 2 ila 5 arasında iç ünite bağlanmasına imkan veriyor.

Sınırlı kurulum alanlarına çözüm sunan, binalardaki dış ünite kalabalığına son vererek daha estetik ve sessiz bir ortam sağlayan sistem, konutların yanı sıra küçük ölçekli iş yeri ve mağaza gibi mekanlarda da tercih ediliyor. Dış üniteye bağlanan iç üniteler, bireysel olarak programlanma özelliği sayesinde esnek kullanım kolaylığı sunarak istenilen zamanda istenilen konfor ortamını yaratıyor. Farklı odalardaki klimalar, kumandaları sayesinde birbirlerinden bağımsız ısı derecelerine ayarlanabiliyor.



Söz konusu avantajları ile klima kullanıcılarının beğenisini toplayan çoklu sistemlere yeni özellikler kazandıran Daikin, MXM-N serisi ile beklentilerin ötesine geçiyor. Daha düşük çevresel etkiye sahip sistemler geliştirme amacı doğrultusunda Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk R32 soğutucu akışkanını içeren cihazlarını piyasaya sunan Daikin, bu yeni nesil gazın üstün performans özelliklerini MXM-N serisine taşıyarak önemli kazanımlar sağlıyor.





- "Daha az elektrik kullanımı sağlıyor"





Halen yaygın olarak kullanılan R410A gazına kıyasla çevresel etkiyi yüzde 68 oranında azaltan doğa dostu R32 soğutucu akışkanla çalışan MXM-N serisi çoklu split dış ünitelerin sezonsal verimlilik değerleri soğutmada "A+++" ve ısıtmada "A++"ya kadar ulaşıyor. Enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaran ve küresel ısınma etkilerini en aza indiren yeni nesil soğutucu akışkan seçimi ile MXM-N serisi, daha az elektrik kullanımı sağlarken, Daikin'e özgü swing kompresörü sayesinde çok düşük ses seviyelerinde çalışıyor.

Soğutmada yüzde 25'e varan oranda enerji tasarrufu sağlayarak doğanın korunmasına katkıda bulunan MXM-N serisi, aile bütçesini de sürpriz masraflardan koruyor. 4 kilovattan 9 kilovata kadar uzanan farklı soğutma kapasitelerine sahip 6 farklı model sunan MXM-N serisi, iç ünite seçenekleriyle de kurulum yapılan mekanın yapı özelliklerine ve dekorasyonuna uyum sağlıyor. Dış ünite, farklı kapasitelere sahip duvar tipi, kaset tipi ya da kanallı tip iç ünitelerle birlikte rahatlıkla kullanılabiliyor.





- "Sektörün gelişimine destek olmaya devam ediyoruz"





Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Daikin'in 1969 yılında Japonya'da ilk çoklu split klimayı geliştiren marka olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"94 yıllık tarihinde ısı pompalarından VRV sistemlere kadar pek çok icadı bulanan Daikin, yeni ürün geliştirme konusunda olduğu gibi, mevcut cihaz ve sistemlerin günümüz teknolojisine ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmesinde de önemli işler yapıyor. Bu amaçla Reform 32 gaz kullanımı konusunda bütün bilgi ve deneyimimizi sektörümüze sunup, sahip olduğumuz 93 patenti ücretsiz olarak sektörün erişimine açmıştık. Ürün gamımıza doğa dostu Reform 32 ile çalışan MXM-N serisi çoklu split klima dış ünitelerinin eklenmiş olmasını enerji tasarrufundan çevresel değerlere kadar çok önemli buluyoruz. Kullanıcılar artık dış ünite kalabalığı olmadan birkaç mekanda birden klima kullanmak istiyor. Klima kullanımı artarken, verimlilik ve tasarruf da öne çıkıyor. Çoklu sistemler kullanıcıların bu beklentilerine yanıt veriyor. Biz de bu sistemin özelliklerini geliştirip, güncelleyerek yeni bir dönemi başlatmış olduk."



Daikin'in dünya çoklu pazarına yüzde 30'lara varan payı ile liderlik ettiğini aktaran Önder, Türkiye'de de bu sistemlerin kullanımının giderek yaygınlaştığını bildirdi.

Önder, kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte konutlarda kullanımı artan çoklu sistemlerin, dış ünitelerin yerleştirilmesi için kısıtlı yer olması ve dış ünite yerleşimini sınırlayan lokal düzenlemeler nedeniyle konutlarda giderek daha fazla tercih edildiğini vurgulayarak, "Biz de Daikin olarak, sahip olduğumuz uzmanlık ve teknoloji ile bu alanda da kullanıcılarımıza en iyi çözümleri sunmaya, sektörün gelişimine destek olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.