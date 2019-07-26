Dadaloğlu Kaman'da anıldı

KIRŞEHİR (AA) - Halk ozanı Dadaloğlu, Kaman Belediyesi ile Kırşehir Yazarlar ve Şairler Derneği'nin (KIYŞAD) düzenlediği ortak programla anıldı.

Kaman Belediyesi toplantı salonundaki program öncesinde Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ve KIYŞAD üyeleri, Dadaloğlu'nun Kaman ilçesinde bulunan anıt mezarını ziyaret etti.

Programın açılış konuşmasını yapan KIYŞAD Başkanı Veysel Turgut, Dadaloğlu'nun Türk halk ozanları arasında çok önemli bir yerinin olduğunu belirterek, çok sayıda şehrin ozana sahip çıkmak için anıt mezar yaptırdığını söyledi.

Kaman Belediye Başkanı Çolak da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, programa katkılarından dolayı KIYŞAD üyelerine teşekkür etti.

Programda KIYŞAD üyeleri şiir ve türküleri seslendirdi. Yazarlar Yaşar Şahin ve Mümtaz Boyacıoğlu da Dadaloğlu ve Kaman hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Kaman Kaymakamı Murat Girgin, kurum müdürleri ve daire amirleri de programa katıldı.