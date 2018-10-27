Çumralı Konyaspor taraftarından Başkan Oğuz'a ziyaret

KONYA (AA) - Çumralı Konyaspor taraftar grubu, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'u tedavi gördüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.



Oğuz, ziyaretten memnun olduğunu dile getirerek, Konyaspor'a başarılar diledi.



Oğuz, "Çumralı Konyaspor taraftarı gençlerimiz ve vatandaşlarımız için belediyemizce bir araç tahsisi yaparak destek olmalarını sağlıyoruz. Kendileri bugün beni ziyarete geldiler. Allah onlardan razı olsun. Bugün de Konyasporumuzun önemli bir müsabakası var. Takımıza başarılar dilerim." dedi.





