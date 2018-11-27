Çumra’da “Haydi Konuş Bakalım” yarışması

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Medeniyet Okulu Projesi kapsamında "Haydi Konuş Bakalım" münazara yarışmasının Çumra etabı başladı.

Çumra Belediyesi Düğün ve Konferans Salonunda düzenlenen yarışmanın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, projenin önemine değindi.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz da doktorluk mesleğinin yanı sıra ilahiyat öğrencisi olduğunu söyledi.

Çumra'da yeni birçok okulun tamamlanarak hizmete girdiğini ifade eden Oğuz, "Bu tür yarışmalar öz güveninizi geliştirir. Bunlar bir fırsattır. Geleceğimiz sizlersiniz. Tüm çalışmalarımız sizlerin daha iyi eğitim alabilmesi adına. Başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yarışmalar başladı.