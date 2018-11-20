Çumra'da anaokulu inşaatı başladı

KONYA (AA) - Çumra'da yapılacak olan 4 derslikli anaokulunun inşaatına başlandı.

Meydan Mahallesi'ndeki okulun inşaat alanında incelemelerde bulunan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, mahalledeki nüfus yoğunluğundan dolayı yeni bir okul ihtiyacı doğduğunu belirtti.

400 metrekare üzerine yapılacak olan anaokulunun inşaatının başladığını ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Bu okul, son 2 yıl içerisinde ilçemize kazandırdığımız 8. okulumuz oluyor. Bu okullarımızdan 4 tanesi tamamlanarak eğitim vermeye başladı. 2 tanesinde sona geldik. Bu okulla birlikte 2 okulun inşaatı devam ediyor. İlçemize kazandırılan tüm okullarımızın arsaları belediyemiz tarafından tahsis edildi. Çocuklarımıza, yeni bir nesle bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."



