Çumra İnli Mahallesi yatırımlarında sona gelindi

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Oğuz, İnli Mahallesi'nde yapılan yatırımları inceledi.

Başkan Oğuz, mahallede vatandaşlarla bir süre sohbet ederken Mahalle Konağı, park ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Oğuz, burada yaptığı konuşmada, 125 nüfusluyla İnli Mahallesi'nin en küçük mahallelerden biri olduğunu söyledi.

Çumra Belediyesinin mahallelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Oğuz, "Büyükşehir yasasıyla beraber 53 mahallemiz oldu 'hizmet gelir mi buralara' diye düşünülürdü. Mahallemize Büyükşehir Belediyemiz tarafından park yapıldı, belediyemiz bütçesinden Mahalle Konağı inşaatımız devam ediyor, bugün itibariyle de mahallemizin iç yollarının asfaltlama çalışmaları tamamlanmış oldu." dedi.







