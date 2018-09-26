Çumra Belediye Başkanı Oğuz, Yeni Mahalle'de

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Yeni Mahalleyi ziyaret etti.

Başkan Oğuz, mahalle ziyaretleri sırasında, yapılan yatırımları yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle sohbet ediyor ve eksik ya da yapılması gereken hizmetleri yerinde planlıyor.

Büyükşehir yasasıyla Çumra'nın 12 mahalleden, 53 mahalleye çıktığını belirten Oğuz, "Görevi devraldığımızda henüz merkez mahallelerimizin hizmetleri bitmemişti, bugün o merkez mahallerinden biri olan Yeni Mahallemizdeyiz. Bu mahallemizin de görev süremiz öncesinde ne bir kaldırımı vardı nede bir asfalt yapılmış yolu vardı ne de yıllardır beklenen hasret kalınan doğalgazı vardı. Allah'a hamd olsun Yenidoğan, Baraj, İstiklal ve Yeni mahallemize de dönemimiz içerisinde doğalgaz gelmiş oldu." dedi.