Çumra Belediye Başkanı Oğuz, yatırımları anlattı

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, İçeriçumra Mahallesi'nde yapılan yatırımları anlattı.

Oğuz, makamında düzenlediği basın toplantısında, İçeriçumra'nın ilçenin en büyük mahallerinden birisi olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde mahallenin birçok eksiği olduğunu gördüklerini ifade eden Oğuz, mahallede hayata geçirilen yatırımları şöyle soraladı:

"Çumra-İçeriçumra yolumuzu genişleterek tarihinde ilk kez sıcak asfaltla kaplanmasını sağladık. Pazar yerimizi, düğün salonumuzu, halı sahamızı, parklarımızı yaptık. Soğuk hava depomuzu, belediye kantarımızı yeniledik. Yarım kalan kanalizasyon çalışması ile içme suyu şebeke yenilemesini yaptık. Okul, cami ve kamu kurumlarımızın tadilatlarında destek olduk, temizlik hizmetleri konteynerlerimizi yeniledik. İlk kez KOMEK bu mahallemizde hizmete açıldı. Eski belediye hizmet binası önünde bulunan alanı yeniden dizayn ettik. Camilerimizin temizliği belediye eliyle yapılmaya devam ediyor. Mahallemizin tüm yollarını asfalt ve kilitli taşla kapladık. İçeriçumra Sanayi Sitemizin yollarını herhangi bir ücret talep etmeden yaptık."