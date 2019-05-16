Cumhuriyet Üniversitesi solucan gübresi üretecek

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) kurulacak tesiste solucan gübresi üretilecek.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, kimyasal gübrenin yerini alabilmesi ve kozmetik alanında da kullanılması için AR-GE çalışmaları süren solucan gübresi projesi kapsamında Rektörlük Toplantı Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzelendi.

Toplantıya, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, projenin AR-GE çalışmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tutar ile paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda katılımcılara bilgi veren Tutar, solucan gübresinin kilogramının perakende satış fiyatının 3,5 lira, ton olarak ise 2 bin lira civarında olduğunu belirtti.

Tam kapasiteyle gübre satışından yıllık 2 milyon lira ciro hedeflediklerini belirten Tutar, "Ama biz sadece gübre satışı değil esas çıkış amacımız olan solucan satışını gerçekleştireceğiz. Makine satışından da daha önemlisi danışmanlık vereceğiz. Kimlere bu eğitim verilecek, tabi ki belediyelere. Nedeni ise bir projemiz var, belediyeler atık çamurları bertaraf etmek için çok ciddi paralar harcıyor. Biz bu atığı solucana yedireceğiz, dolayısıyla bu atıktan birinci derecede kaliteli bir solucan üreteceğiz, esas hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Tutar, belediyelere çamurları gübre olarak değerlendirecek tesisler kazandırmayı arzuladıklarını aktararak, burada solucanları çoğaltacaklarını belirtti.

Toplantı sonrası katılımcılar tesisin kurulacağı binayı gezdi.