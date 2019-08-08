Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ileri sürülen sanık gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık gözaltına alındı.
Sanığın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi...
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık gözaltına alındı.
Sanığın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.