Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KAYSERİ (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 27.dönem milletvekili adaylarını törenle tanıttı.

MHP Kayseri İl Başkanlığında yapılan toplantıda 24 Haziran 2018'de yapılacak olan milletvekili seçimlerinde MHP'nin Kayseri milletvekilleri kamuoyuna tanıtıldı.

Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 40 milletvekili aday adayı arasından 10 adayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ile belirlediklerini söyledi.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye için büyük bir önem arz ettiğini belirten Tok, şunları kaydetti:

"27. Dönem Kayseri Milletvekili adaylarımız açıklandı. Birbirinden kıymetli aday adaylarımızın arasından belirlenen aday listemiz ile birlikte inşallah Kayseri'de büyük bir oy patlaması yapacağız. Yapılacak olan genel seçimlerde genel başkanımızın danışmanı İsmail Özdemir birinci sırada yer alırken, ikinci sırada eski il başkanımız Baki Ersoy, üçüncü sırada eski kadın kolları başkanımız Serap Şule Kalın, dördüncü sırada eski il başkanımız Mazhar Gündoğ, beşinci sırada eski belediye başkanımız Mehmet Özmen, altıncı sıra Mehmet Göçmen, yedinci sıra Gazeteci Rifat Açıkgöz, sekizinci sıra İsa Ferah, dokuzuncu sıra Emine Afşar ve onuncu sırada Veli Oğuzhan Öztürk yer aldı."

Program, Tok'un milletvekili aday adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.







