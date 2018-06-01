Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

NEVŞEHİR (AA) - MHP Nevşehir Milletvekili adayları Mehmet Varol, Sait Yüksel ve Fazlı Koç, beraberlerindeki heyetle Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesi ve Özyayla köyünde seçmenle buluştu.

Karapınar beldesindeki bir kahvehanede vatandaşla sohbet eden heyet adına konuşma yapan Mehmet Varol, seçim sürecinin birlik ve beraberlik içinde Türkiye adına olumlu neticeyle sonuçlanmasını arzu ettiklerini belirtti.

Ziyaret ettikleri yerlerde vatandaşın ilgi ve alakasıyla karşılandıklarını aktaran Varol, seçim süreci sonunda milletvekili olması halinde hayata geçirmek için çalışacakları projelerle ilgili bilgi verdi.

Varol, "Bu davaya gönül veren arkadaşlarımız, teşkilat üyelerimiz, partimizin gönüllüleriyle hizmet seferberliği için koşturuyoruz. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve MHP'ye her zamankinden fazla ihtiyaç var. Türkiye varsa MHP vardır. Sorunların çözüm adresi MHP'dir." diye konuştu.