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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.
Genel 10.11.2019, 20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadesine yer verdi.
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