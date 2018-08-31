Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Yıldırım, düğüne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ile Kübra Saruhan'ın nikah şahitliğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Yıldırım, düğüne katıldı
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İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ile Kübra Saruhan'ın düğününe katıldı.

Erdoğan, Çırağan Sarayı'ndaki düğüne eşi Emine Erdoğan ile geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta şahitlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.

Muhabir: Semra Orkan

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