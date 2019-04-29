Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Rusya Federasyonu'ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi.

İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi ve atılacak adımlar değerlendirildi.

İki lider, Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca ABD'nin San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, Trump nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sundu.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz