Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok

SAKARYA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, baskı zulüm, işkence görmediği dünyaya kavuşmasının kavgasını verdiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim mücadelemiz ikbal değil, istikbal mücadelesidir. Bizim kavgamız çıkar değil, hak ve adalet kavgasıdır. AK Parti'ye gönül veren, bu kutlu çatı altında hizmet eden her bir yol arkadaşımın hedefi, gayesi, evet, kızılelması budur. Unutmayın bizim kızılelmamız sonu belli olan değil, bizim kızılelmamız ilayı kelimetullahtır. İnşallah son nefesimize kadar yılmadan, yorulmadan, zorluklar karşısında asla pes etmeden bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İşte neredeyiz bugün? Afrin'de. Niye, işgal için mi? Toprak almak için mi? Hayır. Ülkemizi taciz eden teröristler var ya işte biz o teröristleri kovalıyoruz. Zannediyorum şimdi herhalde 3 bin 500'e ulaşmıştır ama buraya gelmeden önce rakam 3 bin 300'dü, etkisiz hale getirdiğimiz teröristler. Komutana sordum, 'İhtiyaç var mı?' dedim. Dedi ki şu anda hamdolsun iyi gidiyoruz. İhtiyaç olduğu anda hemen bir sefer görev emri çıkarırız, önce ben, sonra hep birlikte yola koyuluruz. Her şeyimiz hazır, her an hazırız. Ölmeye de evelallah bu teröristleri öldürmeye de. Çünkü ölümü korkutmayan ölemez, önce ölümü korkutacağız. Ölümü korkuttuğunuz anda size ölüm hiç bir şey yapamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğe inanmayanların da olduğunu kaydederek, "Bu gençliğe inanmayanlar var. Niye inansınlar ki? Onlar Kandil Dağı'nda veriyorlar 14-15 yaşındaki çocuğun eline tüfeği, nasıl adam öldürülür, onu öğretiyorlar. Biz ise veriyoruz eline tableti, nasıl dünyaya istikamet çizilir, onu öğretiyoruz. Farkımız bu. Onun için inşallah önümüzdeki mart yerel seçimleri, ardından kasım Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanlığı seçimi, buna çok iyi hazırlanmamız lazım. Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte inşallah Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

"Anadolu'yu yurt edinmenin bedelini bin yıldır fazlasıyla ödedik"

Millet olarak ne yapılırsa yapılsın, şehit ve gazilere olan borcun ödenemeyeceğinin farkında olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Şehitlerin kanlarını yerde bırakmamakta da kararlıyız. Nasıl şehit kaymakamımızın kanını yerde koymadıysak, yurt içinde ve dışında bekamıza kasteden soysuzlardan da işledikleri cinayetleri muhakkak soracağız, soruyoruz. Nasıl ki Türkiye tüm imkansızlıklara rağmen, bir asır önce bekasına yönelik senaryoları Çanakkale'de, Sakarya Meydan Savaşı'nda paçavraya çevirmişse bugün de aynısını yapacak güç ve kudrete sahiptir." diye konuştu.

Türkiye'nin kimsenin ihsanı, lütfu ve birilerinin kolları altında kurulmadığına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz bu toprakları 1071'den beri, şehitlerimizin kanlarıyla yoğurarak, kendimize vatan kıldık. Anadolu'yu yurt edinmenin bedelini bin yıldır fazlasıyla ödedik, hala da ödüyoruz. Hafıza tazelemek isteyenler, gitsinler kendi yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler, gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek nasıl terk ettiklerini çok iyi öğrensinler. Her zaman söylüyorum ancak burada bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum; bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Ne komşularımıza ne de diğer ülkelere hiçbir zaman husumetle yaklaşmadık, yaklaşmıyoruz. Hiçbir ülke ile de ilişkilerimizi zedelemek istemiyoruz."

"Kendimizle beraber bölgemizin de güvenliği için çalışmayı sürdüreceğiz"

Türkiye'nin her zaman komşularının, kardeşlerinin kendinden emin olduğu, sırtını dayadığı, itimat ettiği bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruma noktasında nasıl tavizsiz olmuşsak, diğer ülkelerle iş birliğimizi geliştirmekte de o derece titiz davrandık. Önümüzdeki dönemde de aynısını yapacağız. Kendimizle beraber bölgemizin de güvenliği için çalışmayı sürdüreceğiz."

"15 yılda 19 katrilyonluk yatırım"

Sakarya'da son 15 yılda 19 katrilyonluk yatırım yapıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"19 katrilyon... Laf ola beri gele değil. İcraat, icraat... Eğitimde 2 bin 900 yeni derslik inşa ettik Sakarya'da. 9 bin 400 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurtlarını şehrimize kazandırdık. Önümüzdeki yıl Pamukova'da 250 kişilik bir yurt daha açıyoruz. 100 bin öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birine sahip Sakarya'ya ikinci bir devlet üniversitesi daha kuruyoruz. Sporda, 28 bin seyirci kapasiteli bir stadyumu Sakaryalı sporseverlere armağan ettik. Sağlıkta, 15 yılda 43 tesisi sizlerin hizmetine sunduk. İçinde 200 yataklı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin de olduğu 7 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Bunların dışında şimdi bir hazırlığımız var o da inşallah bin yataklı bir şehir hastanesi inşası için çalışmalarımız sürüyor. Toplu konutta Sakarya'da 7 bin 400 konut projesini hayata geçirdik. Sakarya'ya 2002 yılına kadar 133 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 15 yılda buna 211 kilometre daha ilave ettik. Ayrıca 7 projemizin ise inşası sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesimi de bunlar arasındadır. Yap-işlet-devret modeliyle ülkemize kazandırılan bu otoyolu inşallah 2020 yılında tamamlıyoruz. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi sadece Ankara ve İstanbul'un değil, aynı zamanda Sakarya'nın da en önemli projelerinden biridir."

Erdoğan, Sakarya'da kurulan hızlı tren fabrikasının hızlı tren setlerini ve metro araçlarını ürettiğini anlatarak, "Şu ana kadar 166 tren setinin üretimi burada tamamlandı. Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-yeni havalimanı-Halkalı hızlı tren projemizin yapım ihalesine bu yıl çıkıyoruz. Uzunluğu 224 kilometre olan bu hat, İpek Demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan kısımlarından biri, maliyeti 8,5 katrilyon lira olan bu hızlı tren hattını 2023 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sakarya sanayisi için çok kritik bir proje olan Karasu Limanı'nın biten kesimlerinin hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, tamamının birkaç aya kadar işletmeye açılacağını söyledi.

Adapazarı'nı Karasu Limanı'na ve Sakarya Sanayi Tesisleri'ne bağlayacak demiryolu projesine değinen Erdoğan, "Ayrıca, tabii Karasu'ya dev bir yatırım daha geliyor, nedir o? BMC, o da Karasu'da inşa ediliyor. Tabii BMC'nin Karasu'da inşa edilmesi demek, aynı zamanda burası savaş sanayinde de savunma sanayinde de önemli bir merkez haline geliyor. Son 15 yılda Sakarya'da toplam 1,2 katrilyon lira tutarındaki tarımsal desteği de hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize yan bakan o teröristleri kovalıyoruz"

Erdoğan, kongresi öncesi salon dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, hiçbir gücün önünde bugüne kadar eğilmediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz işgalci değiliz, biz sadece ülkemize yan bakan o teröristleri kovalıyoruz. Onların peşindeyiz. Şimdi de Afrin'de yine o teröristleri kovalıyoruz. Askerimizle kovalıyoruz, polisimizle, jandarmamızla kovalıyoruz. Güvenlik koruyucularımız ile kovalıyoruz ve sağ olsunlar, çok ciddi bir mücadeleyle Özgür Suriye Ordusu ile beraber kovalıyoruz ve gelinen noktada tabii ki şehitlerimiz de var ama şehitlerimiz bir şeye inanıyor, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, siz bilemezsiniz, anlayamazsınız.' İşte buyrun ve onlar buna inanmışlar. Şimdi onlar bizi dinliyor ve onlar Peygamberler Peygamberine komşu. Onun için ne diyor Akif 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber / Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.' Buna inananları ölüm korkutmaz, onlar ölümü korkuturlar. Rabbim bizlere de o makamı nasip etsin inşallah."

"Ey NATO sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın?"

Erdoğan, harekata neden "Zeytin Dalı" isminin verildiğini anlatarak, Tin Suresi'nden bir ayet okuyarak, şöyle devam etti:

"Yani Tin, zeytin ve o emin beldeye yemin olsun ki diyor ki Allah, bakın bu belde öyle bir belde. İşte onun için de şimdi bu beldeye böyle yürüyoruz. Emin adımlarla yürüyoruz ve bu emin beldeyi de sahiplerine adım adım teslim ediyoruz. Görevimiz bizim bu. Biz bugüne kadar soytarıların, alçakların, adilerin, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın bekçiliğini yapmadık. Onlara bekçilik yapanları iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. 'Yanlış yapıyorsunuz, gelin beraber DEAŞ ile mücadele edelim. Terör örgütlerine karşı beraber bu mücadeleyi verelim.' dedik. Ama bunlar gittiler onlarla beraber oldular. 5 bin tır silahı oraya gönderdiler. 2 bin kargo uçağıyla silah, mühimmat gönderdiler. Hani dosttuk, hani NATO'da beraberdik?

Yine söylüyorum, ey NATO sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın? Biz NATO'nun mensubu değil miyiz? Afganistan'a çağırdın geldik, Somali'ye, Balkanlar'a çağırdın geldik. Niye? NATO ülkesiyiz diye. Biz sözümüzde durduk ama siz sözünüzde durmadınız. İşte Türk budur. Türk milleti budur. Biz denileni yapıyoruz ama siz yapmıyorsunuz. Diğer ortaklar da bu noktada hep kaçamak, ikili oynuyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz dik durmaya devam edeceğiz. Biz dürüst olmaya devam edeceğiz ve bu işi de Allah'ın izniyle başaracağız."

"Karşımda anneler olarak, anne insandır, biz de insanoğluyuz"

Annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafını gösteren bir vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara, "Anamı gösterip bana, ağlatma, dur. Allah rahmet etsin. Analarınızın kıymetini iyi bilin ve annelerinizin ayaklarının altını da buradan gidince muhakkak öpün." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cennet annelerin ayakları altındadır" ayetini hatırlatarak, annesi ile ilgili anılarını anlattı.

Annelerin çok kıymetli ve önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Karşımda anneler olarak, anne insandır, biz de insanoğluyuz. Bu kadar önemli bir fark var." ifadelerini kullandı.

"Bu bizim Rabiamız"

Rabia işareti de yapan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rabia'yı unutmuyorsunuz değil mi? Birileri Rabia'yı terör örgütünün işareti olarak biliyor, zavallı bay Kemal. Rabia, içinde ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bay Kemal, bunun hangisi hoşuna gitmedi? Bu bizim Rabiamız. Rabia'da tek millet ne demek? 81 milyon Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla tek millet. 2, tek bayrak, şu bayrağımızın güzelliğine bak. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' 3, tek vatan. 780 bin kilometrekare tek vatan. Gençler biz buraya nereden geldik, biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekareden verdik, verdik, verdik 780 bin kilometrekareye düştük. Kimse nasıl oluyor da buralara düştük, bunu düşünmüyor, bunun hesabını yapmıyor. Şimdi 780 bin kilometrekare. Bu 780 bin kilometrekarede kimse öyle hesap mesap yapmasın, hepsinin alnını karışlarız ve o hesabı olanlara hesabını sorarız. 4, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok ve bu devleti de biz kimseye böldürtmeyiz. Dinimizi böldürtmeyiz, ezanımıza dil uzatanların da dilini koparırız. Çünkü, İstiklal Marşı'mızda ne diyor, 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Evet buralara böyle geldik, bu yolda da böyle yürüyeceğiz."

"Çok çalışacağız, çok çalışacaksınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mart ayında yapılacak seçim için kapı kapı dolaşılması talimatını vererek, şöyle devam etti:

"Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Birçok şeyleri bilmeyenler var, onları da anlatmalıyız. İşte, hemen şurada kapı komşunuz İstanbul. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, muhteşem. Osman Gazi Köprüsü, muhteşem. Boğaz'ın atından Marmaray. Ecdadımız Fatih karadan gemileri yürüttü, dedik ki 'Ecdadımız Fatih, madem ki karadan gemileri yürüttü, biz de onun yolunda denizin altından Marmaray'ı yürütelim.' Dedik ki 'Madem dedemiz bunu yaptı, bu da yetmez, bir şey daha yapalım. Ne yapalım, denizin altından arabaları da yürütelim.' ve Avrasya Tüneli'ni yaparak Boğaz'ın altından bir de araç yürütmeye başladık. Niye? Bize bu yakışır. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak öyle lafla olmuyor, bay Kemal. Bunlar böyle. Emekle oluyor, el ele vereceksin, omuz omuza vereceksin ve bütün şartları da zorlayacaksın. Sana hastaneleri verdiler, batırdın, bitirdin. Ve bununla da kalmadık. Şu anda Türkiye'mizin dört bir yanında yüksek hızlı trenler, şehir hastaneleri. Benim vatandaşım her şeyin en güzeline layık. İnşallah bunları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."