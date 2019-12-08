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Cumhurbaşkanı Erdoğan hasta ziyaretlerinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Yavaşca, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Karataş ve SMA hastası Demir'i hastanede ziyaret etti.
Genel 08.12.2019, 23:05
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'ndaki programının ardından, Koç Üniversitesi Hastanesine gitti.
Erdoğan, daha sonra hastanede tedavi gören SMA hastası 17 yaşındaki Dilan Kardelen Demir'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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