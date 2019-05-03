Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haksızlıklar karşısında kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'nde konuşuyor

&amp;lt;br class="k-br" /&amp;gt;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maruz kaldığımız haksızlıklar, adaletsizlikler, saldırılar, tuzaklar, tezgahlar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"2023 hedeflerimize ulaşabilmemiz için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz ay itibarıyla ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaşırken, ithalatımız yüzde 14,6 azalarak 18,1 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığımız yüzde 57,8 azalarak 2 milyar 831 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı geçen yılın nisan ayında yüzde 68,3 iken bu yıl aynı oran yüzde 84,4'e yükseldi. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok"