Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların karne sevincine ortak oldu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan karne sevinçlerini paylaşan çocukları kutladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hitaben çektikleri videoda karne sevinçlerini paylaşan minik öğrencilere Twitter'dan yanıt verdi.
Çocukların bu görüntüleri, Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulunun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter adresi eklenerek paylaşıldı.
Bu görüntülere karşılık Twitter'dan minik öğrencilere yanıt veren Erdoğan, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel #karnegünü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" mesajını paylaştı.