Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından İstanbul'daki programını tamamlayarak Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına "Sevgili milletim" ifadesini kullanarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşları selamladı.

Vatandaşların, "Dik dur eğilme bu millet seninle" şeklindeki sloganları üzerine Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik." karşılığını verdi.

Erdoğan, biraz daha erken bir saatte Ankara'da olmayı planladığını ifade ederek, "İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda yaşanan elim bir kazada küçük bir evladımız ağır bir yaralanma geçirdi. Onu hem hastanede ameliyata girinceye kadar doktorlarla şöyle bir hasbihal ettim, aileyle bir arada oldum ve ondan sonra izinlerini alarak Ankara'ya rücu ettik. Gereken müdahaleler yapılıyor, şu anda ameliyattalar. Rabbimin bu evladımıza - 7 yaşında - Şafi ismi şerifiyle muamele etmesi için sizlerden de dua istiyorum." diye konuştu.

"Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk"

Coşkuları, sevgileri, destekleri ve havalimanından genel merkeze kadar yol boyunca karşılama töreni sebebiyle Ankaralılara şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler 3 Kasım 2002 seçimlerinde yanımızdaydınız, bizi iktidara taşıdınız. Durmadınız, 'Durmak yok, yola devam.' dediniz, 'Bu şarkı burada bitmez.' dediniz. Sizler 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yanımızdaydınız, vesayete karşı hep birlikte mücadele ettik. Sizler 12 Haziran 2011 seçimlerinde yanımızdaydınız, ülkemize hep birlikte çağ atlattık. Sizler Gezi olaylarında, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde, cumhurbaşkanlığı seçiminde yanımızdaydınız. Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk. Sizler 2015 seçimlerinde, özellikle 1 Kasım'da yanımızdaydınız. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik.

Sizler 15 Temmuz darbe girişiminde buradaydınız, genel merkezimizi bombalamaya, işgale gelmek isteyenler oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresindeydiniz, buradaydınız, Meclis kavşağındaydınız, Ankara Emniyetinin önündeydiniz, Kahramankazan'daydınız, Gölbaşı'ndaydınız, velhasıl nerede bir darbeci varsa hepsinin karşısında oldunuz. Feto ihanet çetesine ve onlarla birlikte hareket edenlere sokakları hep birlikte dar ettik. Ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar? Amerika'ya. Şimdi ölçüye bakıyorum, Amerika'daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylamasında sandıktaki iradeleriyle yine kendi yanlarında bulunduğuna işaret ederek, "Bugün ülkemizin gelecek yarım asrının, bir asrının belirleyicisi olan 24 Haziran seçimlerinde yine yanımızda oldunuz." dedi.

"Siz tarih yazıyorsunuz, asırlar sizi çok farklı anacak"

Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz tarih yazıyorsunuz, asırlar sizi çok farklı anacak. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde seçimler bizdekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapılıyor. Türk milleti sandığa, sandıkta tezahür ettirdiği iradesine sahip çıkarak, demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir. Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır."

Türkiye'nin 24 Haziran gecesini geleceğine bu sabah olduğundan çok daha fazla güvenle bakarak tamamlayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte Yüksek Seçim Kurulu Başkanı az önce bu seçimin galibinin salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır. Bildiğiniz gibi en yakın arkadaşımızla aramızdaki fark - baktınız değil mi- 20 puanın üzerinde, 22 puan. Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek, demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum."

"Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık"

Seçimlerde çalışan AK Parti teşkilatına teşekkür eden Erdoğan, "Gece demediniz, gündüz demediniz, koştunuz, çalıştınız, çabaladınız. Şunu da açıkça ifade etmek isterim; Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olun." ifadelerini kullandı.

AK Parti'yi millet ile kurduklarına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Bugünden sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Hemen yarından itibaren, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Televizyonlarda herhalde dinlediniz, takip ettiniz. Meclis toplanıp, cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar, bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz. Yemin töreninin hemen ardından da bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Türkiye'nin kaybedecek tek bir anının dahi olmadığı bilinciyle gece gündüz çalışacağız."

Türkiye'nin bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bıraktığını ifade eden Erdoğan, "Milletimiz, sandıkta tercihini 16 yıldır olduğu gibi bu defa da kavgadan değil, hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz, kazanan hizmet siyaseti, kazanan milli iradenin üstünlüğü, kazanan Türkiye, kazanan Türk milleti, kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar, kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamd ediyorum. Bizleri, milletimize mahçup etmeyen Rabbimize hamd ediyorum. Bizleri, kalbiyle ve gözüyle ülkemizi takip eden kardeşlerimize mahçup etmeyen Rabbimize hamd ediyorum. Sizlerin sevgisine layık olabilmek için daha çok gayret gösterceğiz. Sizlerine güvenine karşılık verebilmek için daha çok ter dökeceğiz. Sizlerin desteğinin hakkını verebilmek için daha çok mücadele edeceğiz. Sandıkta bize verdiğiniz güçle, ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

"Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriyle taşıyacağız"

Terör örgütlerinin üzerin çok daha kararlı bir şekilde gidileceğinin altını çizen Erdoğan, "Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkartacağız. Bayrağımız, inşallah çok daha nazlı dalgalanacak. Ezanlarımız çok daha huşuyla okunacak. Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriyle taşıyacağız. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

Türkiye'nin tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullandığını belirten Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye tercihini, büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan, yatırımdan, zenginleşmeden, her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini, 2023 hedeflerinden 2053 ve 2071 vizyonlarından yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır. Bu sonuçlar, aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin güvenle evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin ifadesidir. Bu sonuçlar, aynı zamanda Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların ve mağdurların elinden tutmaya devam edeceğinin ifadesidir.

"Demokrasideki hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir"

Bu sonuçlar, aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden, küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir. Bu sonuçlar, aynı zamanda demokrasideki ve ekonomideki hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir. Milletimiz bu seçim sonuçlarıyla o kadar çok çevreye, o kadar farklı mesajlar vermiştir ki, dünyanın tüm siyaset bilimcileri bir araya gelip yıllarca çalışsa yine de bunu zor çözer."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir milletin mensubu, evladı olmakla ne kadar iftihar etsem, Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Şu güzel manzara için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının, demokrasimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." dedi.

Muhabir: Aynur Ekiz, Enes Kaplan