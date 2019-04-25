SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 3’üncü Seminer Günleri kapsamında "yaşlılarda egzersiz" konulu konferans düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Konferans Salonunda düzenlenen programa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Doktor Öğretim Üyesi Selvin Baki, konferansta yaptığı konuşmada, yaşlanmayla birlikte düşme riskinin arttığına değinerek, "Bu düşme sonucunda önemli yaralanmalar, ölümler gerçekleşebiliyor. Yaşlılık fiziksel kapasitesinin azalması ve diğer kapasitelerin azalması nedeniyle toplumdan uzaklaşma söz konusu oluyor buda psikolojik açıdan yaşlıyı çok etkiliyor, önemli oranda depresyon ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yaşlanma olgusuyla yeni tanışan bir toplumun var olduğunu aktaran Baki, şunları kaydetti:

"Dünyada birçok ülkede yaşlı nüfusun oranlarının yüksek olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından aktif yaşlanma denilen bir kavram günümüzde geliştirilmiş. Bu sorunları aşabilmek için aktif yaşlanmanın önemli olduğu anlaşılmış durumda. Bu kavrama göre insanların toplumdan kopmadan yaşlılık döneminde de çalışmalarını devam etmeleri aktif yaşlanma kavramının temel unsurunu oluşturuyor. Fiziksel egzersizin sağlıklı kalmada en önemli unsur olduğunu da biliyoruz."