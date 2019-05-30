CÜ'de optisyenlik mesleği konuşuldu

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "Türkiye'de Optisyenlik Mesleğinin Güncel Durumu" adlı konferans düzenlendi.

Sağlık Hizmetleri MYO'da düzenlenen konferansa, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Serkan Akkoyun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, bu tür konferanslara önem vereceklerini belirtti.

Eczacı ve gözlükçü Taylan Küçüker ise Türkiye'de optisyenlik mesleğinin son durumu hakkında bilgiler vererek, sağlık alanının en önemli meslek dallarından olan optisyenliğin cumhuriyet tarihinden bu güne kadar süre geldiğini anlattı.

Mesleğin sorunları hakkında da bilgi veren Küçüker, "Optisyenlik ve eczacılık bölümü hemen hemen her üniversitede mevcut. Bunun sınırlandırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Akkoyun, Küçüker'e teşekkür belgesi verdi.

