CÜ'de engelli personele park yeri tahsis edildi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde engelli personel için park yeri açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yönetimi engelli öğrencilerin ve personelin sorunlarını gidermek için çalışmalar yürütüyor.

Engelli personelin sıkıntı yaşamadan araçlarını park edebilmeleri için hastane Başhekimlik girişine park yeri tahsis edildi.

Park yerinin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, hastane personeli için engelli park alanı oluşturduklarını belirterek, "Bundan sonra engelli kardeşlerimiz araçlarını buraya park edecek ve park sorunu yaşamayacak. Bu konuda çalışma yapan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Park yerinin açılışına Rektör Başdanışmanı ve CENGEL (Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi) Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı, Başhekim Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, başhekim yardımcıları, sendika temsilcileri ve hastane personeli katıldı.

