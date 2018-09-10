Çubuk'un ulaşım filosu büyüyor

ANKARA (AA) - Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Reşat Neşeli, ilçede hizmet veren özel halk otobüslerinin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla büyütülmesi yönünde karar alındığını söyledi.

Neşeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan kararla esnafın batmaktan kurtarıldığını söyledi.

Esnafın sorunlarını çözme konusunda kendilerinin her zaman yanında duran ve destek veren Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner'e teşekkür eden Neşeli, şunları kaydetti:

"İlçemizde dededen babaya, babadan oğluna süregelen otobüs işletmeciliği sonradan kazanılmış bir hak olmayıp, nesilden nesile aktarılan bir meslektir. Bu nedenle de çeşitli bahanelerle esnafımızın elinden alınması çok büyük haksızlık olacaktı. Bunun için büyük bir mücadele başlattık. Bu haklı davamızda sağolsun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş ve MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya'da bize destek oldu. Onların destekleriyle bu sorunun büyük bir kısmını çözdük. Bundan sonraki süreç Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek. Esnafımızda bu süreçte 350 ila 500 bin lira arasında bir yatırım yaparak otobüslerini yenileyecek. Bir isteğimiz daha var o da MAN kavşağından başlayarak Ulus'a kadar yolcu alabilmektir. Bunun için de mücadelemize inşallah devam edeceğiz."