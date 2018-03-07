ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Zeytin Dalı Destek Platformu tarafından hazırlanan "Zeytin Dalı Harekatı Fotoğraf Sergisi" açıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in kahramanlıklarını ve insana verdiği değeri yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi, Atatürk Parkı'nda düzenlendi.
Serginin açılışına Çubuk AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Çubuk Yıldırım Beyazıt Dernekler Federasyonu Başkanı Ramazan Akpınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çubuk Zeytin Dalı Destek Platformu adına konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Çubuk Şube Başkanı Abdülhamit Ateş, Mehmetçiğin bölgede düzenlenen harekattaki kahramanlıklarını tüm ilçe halkına anlatmak adına bir araya geldiklerini söyledi.
Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Katılımcılar, hafta sonuna kadar açık kalacak sergideki anı defterine duygu ve düşüncelerini yazabilecek.