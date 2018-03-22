Çubuk’ta tarım ve hayvancılık destekleri anlatıldı

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesine bağlı Yukarı Çavundur Mahallesi’nde üreticilere ve girişimci olmak isteyenlere tarım ve hayvancılık destekleri, doğru ve kazançlı hayvancılık nasıl yapılır konularında konferans verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok’un katıldığı konferansta, hayvancılık ve sorunları masaya yatırıldı.

Toplantıdan önce mahalleyi gezdiğini ve hayvancılığın nasıl yapıldığını gördüğünü ifade eden Demirok, "Geleneksel yöntemlerle yapılan bu hayvancılık hem sizler için verimli değil, hem de hayvan sağlığı açısından hiç uygun değil." dedi.

Hayvancılık yaparken hayvan ırkının iyi seçilmesi ve sağlıklı ortamlarda beslenilmesine işaret eden Demirok, şunları kaydetti:

"Siz bizim yerli karasığır hayvanlara ne yedirirseniz yedirin 3 kilogramdan fazla süt alamazsınız. O zaman bu hayvanlarda ısrar etmenin de bir anlamı yok. Çarşıdan bir çuval yem alarak hayvan beslemekle hayvancılıktan para kazanamazsınız. Hazır yemle hayvancılık yapmanın bir anlamı yok. Beslediğiniz hayvanları ne kadar doğada beslerseniz o kadar kazancınız artar. Ayrıca 10-20 hayvan arkasında dolaşmakla da para kazanamazsınız. Elinizdeki materyali en iyi şekilde kullanmak gerekiyor. Dünyada zenginleşen, geliri artan her ülkede sığır eti tüketimi artıyor. Nüfus artıyor, tüketim oranı artıyor ama üretim oranı aynı oranda artmıyor. Bunu artırmak için bakanlığımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Hem üretime destek veriyoruz, hem de etlik için yerli hayvan besleyen besicilerimize destek veriyoruz. Yılda ortalama 5 milyon buzağı doğuyor ve 4 milyon civarında destek ödüyoruz. Bunun yanında süt desteği de ödüyoruz. Bunlar ciddi rakamlar."

Demirok, konuşmasının sonunda üreticilerin sorularını cevapladı.