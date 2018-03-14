Çubuk'ta Suriyeli sığınmacılara bilgisayar kursu açıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Suriyeli sığınmacıların bilgisayar okur-yazarlığının arttırılması amacıyla kurs açıldı.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi, sığınmacıların bilgisayar okur-yazarlığının arttırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi için kurs programı hazırladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir, ilçedeki sığınmacıların sorunlarını en aza indirmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bilgisayar kursuna 30 sığınmacının başvurduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Onlara yardım etmek hepimiz için bir insanlık görevidir. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince sığınmacı kardeşlerimizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya ve onlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Şuanda ilgi çok büyük. Biz bu projeden iki etapta 30 kişi yararlandırıyoruz. Açılan ilk kursumuz 3 ay sürecek. Burada konusunda deneyimli eğitmenlerimiz tarafından bilgisayar konusunda tüm eğitimler veriliyor. Kursa katılanlar çok az da olsa Türkçe biliyor ama derslerin sağlıklı yürütülmesi için tercüman da destek veriyor."

Kursiyerlere eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaların verileceğini aktaran Özdemir, "Biz bu projemizi Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile Alman GİZ kuruluşu işbirliğinde yürütüyoruz. Mültecilere yönelik inşallah farklı kurslar da açmayı planlıyoruz." dedi.



