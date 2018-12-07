ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Şehitler Diyarı Çubuk Wushu Şampiyonası" düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çubuk Kaymakamlığı, Çubuk Belediyesi ve Wushu-Kung Fu İl Spor Temsilciliği iş birliğiyle İbrahim Yılmaz Kız İmam Hatip Lisesi spor salonunda 14-16 Aralık'ta "Şehitler Diyarı Çubuk Wushu Şampiyonası" gerçekleştirilecek.

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, turnuvanın ilçe için önemli bir etkinlik olduğunu anlatarak, ilçede sporun her dalına destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini istediklerini kaydeden Sezer, tüm gençleri ve ailelerini spor şölenine izlemeye davet etti.

Çubuk Wushu Sanda Takımı Antrenörü Halit Erdemir de ilçede ilk defa şampiyonanın düzenleneceğini belirterek, bu nedenle de çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Şampiyonaya Ankara'nın tüm ilçelerinde yüzlerce sporcunun katılacağını bildiren Erdemir, turnuvada milli sporcuların katılımıyla wushu profesyonel altın kemer maçları ile aikido gösterilerinin de yapılacağını kaydetti.

Şampiyonanın spor camiası ve ilçe adına önemli olduğunu dile getiren Erdemir, şöyle konuştu:

"İlçemizde son yıllarda uzakdoğu sporlarına olan ilgi artmaya başladı. Biz de hem gençlerimizi spora teşvik etmek hem daha çok gencimize ulaşmak hem de ilçemizin tanıtımını yapmak için turnuva düzenlemek istedik. Sayın Kaymakamımız Uğur Sezer, Belediye Başkanımız Tuncay Acehan bize destek vererek bu konuda çalışma yapmamızın önünü açtılar. Bu kapsamda Atatürk Mahallemizde bulunan ve yeni yapılan İbrahim Yılmaz Kız İmam Hatip Lisesi spor salonunda turnuvamızı gerçekleştireceğiz. Üç gün sürecek turnuvamız minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek."

Erdemir, tüm ilçe halkını destek olmak ve maçları izlemek için turnuvaya davet etti.