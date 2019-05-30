Çubuk'ta öğrencilere geri dönüşüm dersi

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, öğrencilere dönüşüm safhalarını yerinde öğretiyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, uygulamaya koyduğu "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrencilere geri dönüşümün tüm safhalarını öğretmek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı öğrenci grubu, belediyeye ait tesislerde bulunan ayrıştırma, depolama gibi bölümleri gezerek çalışmaları inceleme fırsatı buldu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Yalçın Kaplan, öğrencilere kağıt, plastik, cam ve metallerin ayrıştırılıp, istiflenerek, geri dönüşüm tesislerine nasıl sevk edildiğini anlattı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki okullara yönelik yürüttükleri projeyle öğrencilerin çevre bilincinin artacağını dile getirerek, "Tüm ilçeyi kapsayacak şekilde yürüttüğümüz bu çalışmayla vatandaşlarımızdan ayrıştırma işlemini evlerinde yaparak bu atıkları kutularımıza atmalarını istiyoruz. Böylece ülke ekonomimize de katkı yapmış olacağız. Bunun eğitimi de küçük yaşlardan itibaren yapılacağına inanıyoruz." dedi.



