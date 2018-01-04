Çubuk’ta öğrencilerden örnek davranış

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından bulunan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Çubuk Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nda okuyan Cebrail Erdem, Hakan Yıldırım ve Ümit Çetinkaya, yolda buldukları cep telefonunu Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Zeki Avan'a teslim etti.

Muhtar Avan da öğrencileri davranışından dolayı tebrik ederek cep telefonunun mahalle sakinlerinden Mahmut Soybir'e ait olduğunu tespit etti.

Öğrenciler tarafından bulunan telefonu alan Soybir, çocuklara yaptıkları davranıştan dolayı teşekkür etti.

Avan da öğrencileri davranışlarından dolayı ödüllendirdi.