Çubuk'ta öğrenciler atıklarla tavuk besliyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Aşağı Çavundur İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde kurdukları kümeste tavuk besliyor.

Okul yönetiminin kurduğu kümesteki tavukları evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besleyen öğrenciler, büyüklere de örnek oluyor.

4-A sınıfı öğrencisi Ayşe Rana Baş, kendilerine verilen nimetlerin değerini bilip israf edilmesini önlemek için arkadaşlarıyla "Sıfır Atık Çıkarıyorum, Geleceğimi Koruyorum" projesini başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 aydır tavuk beslediklerini ve elde ettikleri yumurtaları da ihtiyaç sahibi arkadaşlarına hediye ettiklerini belirten Baş, "Biz bu projeyle birçok insanın açlık sınırında olduğu şu dünyada israf etmemeyi arkadaşlarımıza ve büyüklerimize göstermek istedik. Kendi evlerimizden başlayarak bayat ekmekleri ve artık yemekleri buraya getirerek değerlendiriyoruz." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Safi Gül ise okulun arka tarafında tavuk ve horoz başta olmak üzere sokak hayvanlarını topladıkları atık yiyeceklerle beslediklerini ifade ederek, "Öğrenciler olarak yem verirken hem stresten uzaklaşıyoruz hem de derslere daha iyi motive oluyoruz. Onları beslemek bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Okul Müdürü Zafer Alpaslan Yılmaz, geçen yıl oluşturdukları trafik parkuru, kütüphane, bu yıl düzenledikleri çömlek yapımı, el sanatları kursu ve okul kümesiyle öğrencilerin sosyal, sportif ve kültürel açıdan aktif olmalarını sağladıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu tür faaliyetlerle öğrencilerimizin okula sevgi ile bağlandıklarını ve çok mutlu olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Onların mutluluğu bizim en büyük mutluluğumuzdur. Öğretmenlerimizin destekleriyle sıfır atık bilinci ile çevre temizliğine duyarlı, çevresini kirletmeyen öğrenciler yetiştirmek ve ekmek israfı konusunda farkındalık oluşturmak hedefine ulaştığımızı düşünüyorum."

Kendilerinin de sporcularıyla öğrencilerin güzel projelerine destek olduklarını kaydeden Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı antrenörü Ahmet Koçyiğit, projeye dahil olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.