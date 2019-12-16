Çubuk’ta liseli öğrenciler hatıra ormanına fidan dikti

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi Vakfı Fen Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında, Barbaros Mahallesi Şehit Birol Erol Sokak’ta oluşturulan hatıra ormanına 750 sedir fidanı dikildi.

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Avcı, yaptığı konuşmada, fidanları gönüllü öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte diktiklerini söyledi.

Öğrencilerin, ağaç sevgisini yaşaması için bu tür faaliyetlere önem verdiklerini belirten Avcı, "Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için bu tür faaliyetler önemli. Bugün 60 öğrencimizle 750 fidanı toprakla buluşturduk. Bu ağaçların her biri bir öğrencimize ait olacak ve her öğrencimiz ağaçlarına periyodik olarak bakım yapacaklar." diye konuştu.

Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ise öğretmen ve öğrencilere ilçeleri adına teşekkür etti.

Kılıç, "Böylesi anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutluyum. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz tarafından şehitlerimizin aziz hatırasının yaşatılması adına hatıra ormanı kurulması oldukça anlamlı. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor tüm şehitlerimiz için de Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.