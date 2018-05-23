Çubuk'ta KOSGEB girişimcilik sertifikaları dağıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Belediyesi ile KOSGEB İl Müdürlüğü iş birliğinde yapılan girişimcilik eğitimini tamamlayan 60 kursiyere belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, törende yaptığı konuşmada, ilçede girişimci sayısının artması için çalıştıklarını belirterek, "Sertifika alan vatandaşlarımız inşallah üretim ve istihdam konusunda hem kendilerine hem ilçemize hem de ülkemize faydalı olacaklar." dedi.

Girişimcilik eğitimi alan kursiyerlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Acehan, şunları söyledi:

"Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamladığı için kursiyerlerimize katılım belgesini sunmak için burada bulunmaktayız. Belediye olarak ilçemizde istihdam oluşturacak yatırımların yapılması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan biri de girişimcilik eğitimleridir. Hükümetimizin KOSGEB aracılığı ile sağladığı güzel bir imkan var. Bu imkandan çok daha fazla insanımızın yararlanmasını istiyoruz. İnşallah sizler aldığınız bu sertifikalarla güzel yatırımlar yaparsınız. Benim buradan size tavsiyem, kendi iş yerlerinizi kurmanızdır. Bu sertifikayla yeni iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımız 50 bin lira hibe desteği ve 100 bin lira faizsiz kredi desteği verilecek. İnşallah hanımlarımız başta olmak üzere gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız bu avantajlı desteklerden faydalanır."

Başkan Acehan, konuşmaların ardından tek tek sertifikaları dağıttı.