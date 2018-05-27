Çubuk'ta imam hatipliler iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde imam hatipliler iftar programında bir araya geldi.

Çubuk İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (ÇİM-DER) tarafından Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde organize edilen programda, ÇİM-DER’in 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi, daha sonra davetliler ile öğrenciler iftar yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan ÇİM-DER Başkanı Ahmet Karakuş, dernek olarak yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Burs vermeye devam edeceklerini aktaran Karakuş, yeni dönemde de üyeler arasındaki sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Tek adayın katıldığı kongrede Karakuş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.