Çubuk'ta güreş kursu açıldı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde geleceğin güreşçilerini yetiştirmek üzere güreş kursu açıldı.

İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki kapalı spor salonunda açılan kurslar, milli sporcu Seyit Özdemir yönetiminde verilecek.

İlçedeki tüm gençleri spor yapmaya davet eden Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, amaçlarının ulaşabildikleri çok sayıda gencin en az bir branşta kendilerini yetiştirmelerini sağlamak ve milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Seyit Özdemir de Çubuk'ta Taha Akgül ve Hamza Yerlikaya gibi şampiyonları yetiştirmeyi arzuladıklarını belirtti.