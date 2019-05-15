Çubuk'ta Gençlik Haftası etkinlikleri

ANKARA (AA) - Çubuk Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında resim ve el sanatları sergisi açıldı.

Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin yaptığı kağıt rölyef, ahşap oyma, ahşap yakma sanatı, doğa, portre, çizgi ve soyut resimlerden oluşan 300 eser yer aldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açılış konuşmasında, öğrencilerin çok yönlü yetiştirilmesi bakımından bu tür aktiviteleri önemsediklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 100 yıl önce Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını ilçede çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirten Demirbaş, etkinlikleri başarıyla gerçekleştiren öğrencileri tebrik etti.

Demirbaş, öğrencilerin Kurtuluş Savaşını da resimlerle çok güzel anlattıklarını dile getirdi.

Sergide eseri bulunan öğrencilerden Döne Aycil ise hedefinin sanatçı olmak olduğunu vurgulayarak, "Kendimizi geliştirmek ve güzel sanatlar bölümlerine hazırlanmak için bu eserleri yaptık. Hedefim iyi bir grafik tasarımcı olmak." dedi.

Meryem Azra Karakuş da kendilerine sergi açma fırsatı veren öğretmenlerine teşekkür etti.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Öğrenciler tarafından açılan sergiye, Kaymakam Uğur Sezer, Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, okul müdürleri, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



