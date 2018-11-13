Çubuk'ta en çok atık pil toplayan okullar ödüllendirildi

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP-DER) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte ilçedeki en çevreci okullar ödüllendirildi.

Yaklaşık 800 kilo atık pilin toplandığı Çubuk'ta, en çok atık pil toplayan çevreci okul seçilen Yıldırım Beyazıt, Atatürk Ortaokulu ile Akkuzulu İlköğretim Okulu'na plaket verildi.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, pillerin çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri bulunduğunu hatırlatarak, öğrencilerin bu konudaki duyarlılığının önemine değindi.

İlçede çevre bilincinin her geçen gün arttığını dile getiren Başkan Acehan, atık pil toplayan öğrenci ve okul yöneticilerine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Şehirler büyüdükçe atıkların ortaya çıkarttığı sorunlarda artıyor. Bununla mücadele için Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı çok önemli bir proje var. Bizde bu projeyi önemsiyoruz ve bunun için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yakında kaynağında ayrıştırılmış çöp toplama ile alakalı çalışmamıza başlayacağız. Bunda da en başta işe öğrencilerimizden başlamak gerekiyor."

Yapılan konuşmaların ardından pil toplamada 190 kilogramla birinci olan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'na, 150 kilogramla ikinci olan Atatürk Ortaokulu'na ve 130 kilogramla üçüncü olan Akkuzulu İlköğretim Okulu'na çeşitli hediyeler verildi.