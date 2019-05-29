Çubuk'ta bayram öncesi gıda denetimi

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ramazan Bayramı öncesi zabıta tarafından yürütülen denetimlere katıldı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için tatlı ve şekerleme üretimi yerler işletmeler başta olmak üzere gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliğine dikkat eden zabıta ekipleri, gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ile imalathane sahiplerini uyardı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da denetimlere katıldı. Çarşıda bayram için alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Demirbaş, denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

- "Gıda denetim ekiplerimiz teyakkuz halinde"

Denetimlerin bayram öncesi iki katına çıkarıldığını bildiren Demirbaş, "Gıda denetim ekiplerimiz teyakkuz halinde. Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimlerde esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Çubuk'un yöresel ürünler bakımından büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Tüm başkentli vatandaşlarımızı alışveriş için ilçemize davet ediyoruz. Domatesi, biberi, salatalığı, turşusu, peyniri ve yağıyla tüm yöresel ürünlerimizin lezzetine baksınlar, memnun kalacaklarına inanıyorum. Bunun garantisini de veriyoruz çünkü Çubuk toprakları, suyu ve halkı, kendi sevgisini vererek bu ürünleri yetiştiriyor. İlçemiz, kendine özgü bir lezzete sahip."

Gıda denetimlerinde halk sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

Başkan Demirbaş, gıda ve hijyen kurallarına uygun olarak üretim ve satış yapan esnafa hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.