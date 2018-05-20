Çubuk’ta arılı kovan dağıtıldı

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı tarafından üreticilere arılı kovan dağıtıldı.

Çubuk’a bağlı Kızılöz Mahallesi yakınlarındaki atış alanında gerçekleştirilen kovan dağıtımı, arıların rahatsız olmaması için akşam karanlığında gerçekleştirildi.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mevlüt Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bin 852 kişiye arılı kovan dağıttıklarını söyledi.

Amaçlarının Ankara’yı bal üretim merkezi yapmak olduğunu belirten Oğuz, ‘’Her sene malzeme yardımı yapıyorduk ama bu yıl bu işi 5 kat artırarak arısı ile birlikte malzeme yardımında da bulunduk. Ankara’da toplam bin 850 kişiye 9 bin 250 arılı kovan dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın üretimine destek olmaya çalışıyoruz. Çubuk’ta da 143 üreticimize toplam 715 arılı kovan dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız gayet memnunlar. Arılarımız kontrolden geçtiler ve hepsi de memnun.’’ diye konuştu.

Oğuz, arılı kovanların yüzde 75’inin hibe olarak verildiğini, yüzde 25’lik kısmının alındığını kaydederek, talebin yoğun olduğunu, arıcılık sertifikası alan ve bu işi meslek olarak yapmak isteyen herkese destek olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Yapılan yardımın üretime olduğu kadar istihdama da katkı vereceğini anlatan Ünal Esgin, ‘’Çok iyi bir proje. Ben buradan Büyükşehir Belediyemize teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl alan arkadaşlar çok memnundu. Biz de inşallah çok memnun olacağız. Bolca bal üreteceğiz ve aile bütçemize katkı vereceğiz’’ dedi.

Şeref Aslan ise aldıkları arılı kovanlarla üretimini artıracağını ifade ederek, yapılan desteğin kendileri için öneminin çok büyük olduğunu aktardı.

Arılı kovanlarını sırayla alan vatandaşlar araçlarına yükleyerek üretim yerlerine götürdüler.