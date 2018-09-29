ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) tarafından "11. Aşure ve Birlik Günü" düzenlendi.

Çubuk ve çevresindeki 50'nin üzerinde derneğin bir araya gelerek oluşturduğu ÇUDEF tarafından organize edilen Aşure ve Birlik Günü etkinliği, Atatürk Park'ında gerçekleştirildi.

Programa, tüm şehitler için Kur'an'ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başlandı.

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, aşurenin her anlamda iyi irdelenmesi ve örnek alınması gerektiğini belirterek, İslam dini ve kültürlerini en iyi şekilde öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Belediye Başkan Vekili Hasan Hüseyin Karakuş da Hz. Hüseyin'in de içerisinde bulunduğu 72 Müslümanın Kerbala'da hunlarca şehit edildiğini hatırlatarak, bu olayın kıyamete kadar unutulmayacak derin izler bıraktığını anlattı.

ÇUDEF Başkanı Recep Taş ise ilçede tüm grupları bir araya toplamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, ön yargılarından kurtulmak ve birliklerini artırmak için 11 yıldır program düzenlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer, "Bitmeyen acı, dinmeyen gözyaşı Kerbela ve muharrem ayı" isimli bir konferans verdi.

Konferansın sonunda katılımcılara plaket verildi.

Daha sonra Musalla Sultan Teberoğlu yönetiminde semah gösterisi eşliğinde ilahi dinletisi sunuldu.

Daha sonra Kaymakam Sezer tarafından davetlilere aşure dağıtıldı.



