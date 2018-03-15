Çubuklu sporcular şampiyonadan 4 madalyayla döndü

ANKARA (AA) - Çubuk Halk Eğitim Merkezinin açtığı Wushu Kungfu kursuna katılan öğrenciler, katıldıkları Türkiye Şampiyonası'ndan 1 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalyayla döndü.

Antalya’da düzenlenen Budokaido Kyokushin Ashihara Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'na maddi imkansızlıklar nedeniyle son anda Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet'in desteğiyle katılan Çubuk Halk Eğitim Merkezi Wushu Kungfu Takımı sporcuları, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Sporcular, İlçe Halk Eğitim Müdürü Recai Özdemir'i makamında ziyaret ederek, aldıkları madalyaları Özdemir'e takdim etti.

Gençlerin hem kendilerinin hem de Kaymakam Çenet'in desteğini boşa çıkartmadıklarını söyleyen Özdemir, sporcuların Türkiye'yi, Avrupa ve Balkanlar'daki yarışmalarda temsil edeceklerini söyledi.

Antrenör Halit Erdemir ise başta Kaymakam Çenet olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, 700'ün üzerinde sporcunun katıldığı bir turnuvada çok büyük başarı elde ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Katılamayacağız diye üzülüyorduk ama kaymakamımızın desteğiyle turnuvaya katıldık. Sporcularımızdan Fahriye Erdemir, ümitlerde 60 kilo ile altın madalya alarak Türkiye birincisi oldu. Nihat Bağ, genç erkeklerde artı 75 kilogramda gümüş madalya kazandı. Ethem Gökmen, genç erkeklerde 60 kilogram ile gümüş madalya aldı. Büşra Şahin ise büyük bayanlarda artı 75 kilogramda bronz madalya alarak Türkiye üçüncüsü oldu. Milli takıma giren sporcularımız uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek."