Çubuklu minik çevrecilerden atık yağ toplama projesine destek

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, belediyenin yürüttüğü "Atık Yağ Toplama" kampanyasına destek olmak için "Geleceğimize Sahip Çıkalım" kampanyası başlatan ilkokul öğrencileri, 8 ayda 100 litre bitkisel atık yağ topladı.

Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1/B ve 4/F sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle başlattıkları kampanya çerçevesinde 100 litre atık yağ ve 200 kilogram mavi kapak topladı.

Mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahiplerine teslim eden öğrenciler, atık yağları ise Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Okulun öğretmenlerinden Burcu Demir, öğrencilerinin kendi çabalarıyla atık yağ ve mavi kapak topladıklarını ifade ederek, kampanya ile asıl amaçlarının çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Kampanyaya katılan bazı öğrenciler de çevreye duyarlı olmak için böyle bir kampanyaya katıldıklarını ifade ederek, herkesin bitkisel atık yağlar konusunda duyarlı olmasını istedi.